Apple annuleert de première van de film The Banker een dag voordat deze zou plaatsvinden. De film zou donderdag het eerst getoond worden tijdens het American Film Institute Festival (AFI Fest) in Los Angeles. Volgens een vertegenwoordiger van Apple ontstonden vorige week enkele 'zorgen' rondom de film, meldt The Hollywood Reporter.

Volgens de verklaring van Apple hebben zij en de filmmakers tijd nodig om deze zaken nader te onderzoeken. De problemen hebben volgens het bedrijf te maken met de personen en echte gebeurtenissen waar het verhaal van de film op gebaseerd is.

In The Banker spelen Anthony Mackie en Samuel L. Jackson twee zakenmannen die proberen zwarte Amerikanen te helpen bij het nastreven van de American Dream. Ze trainen een witte man (gespeeld door Nicholas Hoult) om als gezicht van hun bedrijf op te treden.

The Banker is de eerste originele film van Apple en werd zelfs al genoemd als mogelijke kanshebber op een Oscar. De film zou 6 december verschijnen op de nieuwe streamingdienst van Apple, maar het is onduidelijk of deze datum nog gehaald gaat worden.

In plaats van The Banker zal AFI Fest de Netflix-film Marriage Story laten zien als afsluiter van het festival. In deze film zijn rollen weggelegd voor Scarlett Johansson, Adam Driver, Merritt Wever en Laura Dern.