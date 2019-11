Regisseur Dexter Fletcher, die ook de film Rocketman regisseerde, gaat een monster film maken over de handlanger van Dracula. Het script zal geschreven worden door Ryan Ridley die de komische sciencefiction animatieserie Rick and Morty schreef.

In het originele verhaal over Dracula, was R. M. Renfield een gevangene in een psychiatrische inrichting waarvan men dacht dat hij leed aan wanen, maar eigenlijk een dienaar was van Dracula. Hoe het verhaal in de film er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wel wordt verwacht dat het verhaal zal plaatsvinden in het heden

Het zal de eerste film zijn in dit genre voor Fletcher na twee musical biopics waaronder Bohemian Rhapsody en zoals eerder genoemd Rocketman.

In eerste instantie wilde Universal een wereld creëren met zijn al bestaande 'monster-iconen' uit eerder verschenen films zoals The mummy, Frankenstein, The Invisible Man. Maar daar besloot het productiehuis vanaf te stappen en de schrijvers vrij spel te geven,

Van de klassieker The Invisible Man komt in 2020 een nieuwe film uit en filmmaker Paul Feig is momenteel bezig met een nog geheime monster film.

Wanneer de film over R. M. Renfield uitkomt is nog niet bekend.