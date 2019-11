Todd Phillips, de regisseur van Joker, zou al met filmmaatschappij Warner Bros. in gesprek zijn over een vervolg op de succesfilm. Bronnen melden aan The Hollywood Reporter dat de regisseur al een verhaalidee heeft.

Phillips, die samen met Scott Silver het verhaal voor Joker schreef, praat ook over de mogelijkheid om wederom de regie op zich te nemen. Het gerucht gaat dat hij met deze klus zo'n 100 miljoen dollar verdient (ruim 90 miljoen euro).

Meer details zijn nog niet bekend, al liet hoofdrolspeler Joaquin Phoenix eerder al weten open te staan voor een rol in een eventuele vervolgfilm. Zowel Warner Bros. als Phillips wil nog niet reageren op het verhaal van The Hollywood Reporter.

Joker, een film over de achtergrond van het vijandige personage uit het Batman-universum, bracht wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar op. Deze prestatie is opvallend, gezien de grimmige toon en de bijbehorende strenge keuring van de film in veel landen.

In de VS kreeg Joker een R-keuring, wat betekent dat bezoekers onder de zeventien niet zonder begeleiding van een volwassene naar de film mogen. Veel filmstudio's zijn bij grote titels huiverig voor deze keuring.

De dramafilm werd alom geprezen en het is de verwachting dat Phoenix met zijn rol een grote kans maakt op een Oscar.