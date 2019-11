Catherine Deneuve ligt twee weken nadat ze werd getroffen door een beroerte, nog steeds in het ziekenhuis. Haar woordvoerder laat aan Variety weten dat het goed met haar gaat en dat ze vooral aan het uitrusten is.

De Franse actrice werd op 6 november met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte die door haar familie werd omgeschreven als 'licht'. Na enkele dagen werd de 76-jarige Deneuve overgeplaatst naar een privéziekenhuis gespecialiseerd in neurologie.

Haar woordvoerder benadrukt dat ze daar is om uit te rusten en aan te sterken. Het is nog niet duidelijk hoelang ze daar moet blijven. De actrice werd getroffen door de beroerte op de set van de film De son vivant.

Momenteel worden de scènes opgenomen waarin de actrice niet voorkomt. Het is nog de vraag of ze op tijd is aangesterkt om de rest van haar aandeel in de film op te nemen of dat er een andere actrice moet worden gezocht voor de rol.

Deneuve brak in de jaren zestig door en ontpopte zich tot een icoon van de Franse en internationale filmwereld. Zo verscheen ze in 1965 in de film Repulsion van Roman Polanski.

De actrice speelde enkele van haar bekendste rollen in de films Le Dernier Métro (1980), Indochine (1992), Dancer in the Dark (2000) en 8 femmes (2001). Onlangs verscheen nog de film Fête de famille waarin de actrice een hoofdrol vertolkt.