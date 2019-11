De animatiefilm Frozen over zussen Elsa en Anna werd in 2013 een groot succes. Het kostte Disney zes jaar om met een opvolger te komen, waarin Elsa op zoek gaat naar de bron van haar bijzondere krachten. Recensenten verschillen sterk van mening over Frozen 2. Een greep uit de recensies.

Het Parool - geeft geen sterren

"Dat er een vervolg zou komen op Frozen, was eigenlijk van meet af aan duidelijk. Disneys filmvertaling van het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen is een franchise die nog jaren, wellicht zelfs decennia mee kan."

"Deel twee heeft in elk geval alles in zich om net zo'n verslavend effect op de mondiale jeugdige populatie te hebben als zijn voorganger. Daarmee is absoluut niet gezegd dat de film niet voor ouderen leuk kan zijn. Frozen 2 is voor meekijkende ouders vermoedelijk zelfs een stuk prettiger te verteren. Hoewel de afloop vanzelfsprekend voorspelbaar is, biedt de verhaallijn een verrassend hoge dosering spanning. Frozen 2 vindt zo het midden tussen Lord of the Rings en de Smurfen."

NRC - twee van de vijf sterren

"Frozen II blijkt een warrige ecofabel naar model van de Japanse animatiestudio Ghibli: de westerse beschaving sloeg de natuur uit het lood, een heldin moet het evenwicht herstellen want een apocalyps dreigt. Maar de onthullingen tijdens de queeste van Elsa en Anna variëren van bedacht tot deus ex machina, en Ghibli's holisme en natuurmystiek verworden bij Disney tot kinderachtige platitudes."

"Het blijkt ook een slecht idee de emotionele dynamiek van deel één integraal te handhaven. Prinses Anna, toen afgesneden van haar geliefde Elsa, is nu zo vastberaden haar zuster bij te staan dat hun relatie wat obsessief en klef oogt."

Trouw - drie van de vijf sterren

"Het goede nieuws is dat het fijn is om weer terug te zijn bij deze personages. Olaf heeft bijvoorbeeld een erg komische scène waarin hij de gebeurtenissen uit Frozen samenvat. Maar voor een film waaraan zo lang gewerkt is, door zo veel professionals, voelt Frozen 2 helaas te veel als een constructie. Obstakeltje hier, overwinninkje daar. Grand finale en het doek valt. De film mist de eenvoud en het ritme van het eerste deel dat zo heerlijk opbouwde naar die bevrijding aan het eind. En hoewel het te verwachten was, de film mist ook een nieuwe Let It Go."

