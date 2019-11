Paramount Pictures heeft Noah Hawley aangetrokken als regisseur voor het nog titelloze vierde deel van de Star Trek-filmreeks. Met het aantreden van Hawley, die bekend is van de televisieseries Fargo en Legion, lijkt de vastgelopen productie van de opvolger van Star Trek: Beyond weer op gang te zijn gekomen, meldt The Hollywood Reporter.

Het vierde Star Trek-project van de filmstudio werd in 2018 in de ijskast gezet nadat de contractonderhandelingen met acteurs Chris Pine en Chris Hemsworth op niets uitliepen. Pine was in de eerste drie delen te zien als Captain Kirk en Hemsworth speelde in Star Trek: The Future Begins diens vader. Het is nog niet bekend of Pine en Hemsworth weer zijn ingestapt in het filmproject.

Hawley neemt de regie over van S.J. Clarkson. Laatstgenoemde zou de eerste vrouw zijn om een Star Trek-film te regisseren, maar vertrok begin 2019 om een prequel te maken van Game of Thrones.

In 2015 won Hawley een Emmy voor beste miniserie met het eerste seizoen van Fargo. De 52-jarige Amerikaan maakte in juli bekend de superheldenfilm Doctor Doom te gaan regisseren.