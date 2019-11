Wekelijks verschijnen er nieuwe films en series op Videoland. Afgelopen week waren dat onder meer The Hunger Games, De 12 van Schouwendam en The Nice Guys.

Series

De 12 van Schouwendam

Het tweede deel van de hitserie De 12 van Oldenheim speelt zich af in een nieuw dorp: Schouwendam. Sinds 1995 zijn twee scholieren spoorloos verdwenen, maar dan komt er een mysterieuze vreemdeling in het dorp. Hij lijkt meer te weten dan hij beweert en al gauw vallen er meer slachtoffers. Valt het drama nog op te lossen?

Verder zijn er geen series toegevoegd afgelopen week, maar deze tien series op Videoland zijn zeker de moeite waard.

Films

The Hunger Games

De populaire The Hunger Games-films staan allemaal op Videoland. Katniss Everdeen woont in District 12 en ze moet meedoen aan de Hongerspelen. Daar moeten jongeren elkaar uitmoorden voor eeuwige roem.

Bekijk ook deze vijftien feitjes die je nog niet wist over The Hunger Games.

Shame

Brandons leven lijkt helemaal op orde, maar hij kampt met een seksverslaving. Niemand weet ervan af en hij heeft er nog nooit problemen mee gehad, totdat zijn zus onverwachts bij hem op de stoep staat.

Hotel de Grote L

Na het overlijden van hun vader moet Kos samen met zijn drie zussen het familiehotel aan zee runnen. Ze krijgen te maken met geldproblemen en er is nog maar één oplossing: Kos moet als jongen meedoen aan de Miss Beach verkiezing. Dat probeert hij te combineren met zijn grote passie voor voetbal en dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Al helemaal niet als het meisje van je dromen vanaf de zijlijn staat toe te kijken.

The Nice Guys

Deze film met Ryan Gosling en Russell Crowe speelt zich af in de jaren zeventig. De twee mannen proberen de verdwijning van een meisje op te lossen. De zaak wordt al snel in verband gebracht met de dood van een pornoster. Naarmate ze dichter bij de waarheid komen, merken ze dat ze met grotere problemen te maken hebben dan ze dachten.

Ryan Gosling is binnenkort misschien te zien in Thor 4.

Her Magical Christmas

Videoland staat inmiddels vol met titels om in de feeststemming te komen, waaronder Her Magical Christmas. Marie is helemaal klaar met Kerst totdat ze haar knappe buurman Nate ontmoet. Met hem wil ze de feestdagen wel doorbrengen. Discussies op het werk staan de liefde echter in de weg. Lukt het Marie nog om Nates hart te veroveren?