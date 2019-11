Acteur Jon Voight heeft de National Medal of Arts toegekend gekregen. Donderdag ontvangt de vader van actrice Angelina Jolie uit handen van president Donald Trump de hoogste onderscheiding die een artiest kan krijgen van de Amerikaanse overheid, meldt Variety zondag.

De onderscheiding bestaat sinds 1985 en had als eerdere winnaars onder anderen acteur Morgan Freeman en de in september overleden zangeres Jessye Norman. Donderdag krijgen ook muzikant Allison Krauss en schrijver James Patterson een onderscheiding.

Vanaf haar eerste editie was de uitreiking van de onderscheidingen een jaarlijks ritueel. Sinds Trump in 2017 aantrad als president, is het de eerste keer dat de onderscheidingen worden uitgereikt.

De 80-jarige Voight won in 1979 een Oscar voor zijn hoofdrol in de film Coming Home en speelt sinds 2013 een belangrijke bijrol in de televisieserie Ray Donovan. De vader van actrice Angelina Jolie is één van de weinige Hollywoodsterren die positief is over Trump en daadwerkelijk komt opdagen om uit diens handen prijzen of felicitaties in ontvangst te nemen. De acteur noemde hem ooit 'de beste president van deze eeuw'.