Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder meer Mars, The Toys That Made Us en de kerstfilm Klaus.

Series

El Club



Een paar Mexicaanse rijkeluiskinderen hebben geen zin in een normale baan en besluiten daarom xtc te gaan dealen. Wat begint als een verzetje wordt al snel levensgevaarlijk als échte drugshandelaren het clubje in de smiezen krijgen. El Club bestaat uit 25 afleveringen van elk een half uur en is een stuk lichtvoetiger dan series als Narcos (waarvan het nieuwe seizoen op komst is) of Breaking Bad, waarvan de vervolgfilm El Camino recent verscheen.

I'm With The Band: Nasty Cherry

Zangeres Charli XCX vormt een meidengroep in de nieuwe realityserie I'm With The Band. Vier door Charli uitgezochte dames betrekken een huis en zetten hun eerste stappen op weg naar eeuwige roem. De meiden leren elkaar kennen, proberen samen catchy nummers te schrijven en tekenen ook alvast maar een platencontract. Tot nu toe scoorde Nasty Cherry nog geen echte hit, maar de dames hopen dat hun Netflix-debuut hen op de kaart zal zetten. Tussen de soms wel érg gekunstelde fratsen van Nasty Cherry zitten een paar mooie, soms keiharde momenten.

Mars



De serie Mars (2016) gebruikt de uitkomsten van wetenschappelijke experimenten om een sciencefictionserie te maken over de kolonisatie van Mars. Het eerste seizoen richtte zich op de reis naar de rode planeet en de begintijd van de Marsbasis. In het tweede seizoen is de kolonie flink gegroeid en beginnen de kolonisten met het veranderen van het klimaat op Mars. Dit heeft een heleboel gevolgen voor de mensen: zowel goede als akelige.

Tussen de scènes door worden ruimte-experts geïnterviewd over de mogelijkheid van een Marsmissie. Onder anderen wetenschapper Neil deGrasse Tyson en SpaceX-ondernemer Elon Musk praten over de vele gevaren die zo'n reis met zich meebrengt. De regie van Ron Howard zorgt ondertussen voor adembenemende beelden.

The Toys That Made Us

Voor iedereen die warme herinneringen heeft aan zijn oude speelgoed is The Toys That Made Us een must. De docuserie kijkt naar het ontstaan van populair speelgoed als He-Man, Barbie en G.I. Joe en interviewt de mensen erachter.

Het derde seizoen bestaat uit vier afleveringen waarin de Power Rangers, Professional Wrestling, My Little Pony en de Teenage Mutant Ninja Turtles centraal staan.

Films

Earthquake Bird

Lucy (Alicia Vikander) woont in Japan en neemt de nieuwe uitwisselingsstudent Lily (Riley Keough) onder haar hoede. Aanvankelijk moet de stille Lucy niets van Lily hebben, maar langzamerhand raken de twee toch bevriend. Lily is wel erg geïnteresseerd in Lucy's vriend Teiji (Naoki Kobayashi) en dat lijkt wederzijds te zijn. Als Lily plotseling verdwijnt, is Lucy de belangrijkste verdachte in deze mysterieuze thriller.

Klaus

Jesper is een vervelend, rijk ventje dat op de postacademie zit. Hij gooit er met de pet naar, waarna zijn rijke vader hem op stage stuurt: in het afgelegen Smeerensburg moet hij duizenden brieven bezorgen. Als hem dat niet lukt, hoeft hij nooit meer terug te komen.

Het probleem is dat iedereen in het dorp elkaar grondig haat. Samen met de speelgoedmaker Klaus probeert Jesper de mensen in Smeerensburg weer vriendelijk te maken. Frank Lammers sprak de stem van Klaus in voor deze kerstfilm van de makers van Despicable Me.

Singel 39

Mo (Lies Visschedijk) werkt hard als hartchirurg en vindt haar ongebonden leven wel prettig. Ze heeft geen gezin - maar wel een Canadese minnaar - en vindt levens redden het belangrijkste dat er is. Als haar homoseksuele buurman Max (Waldemar Torenstra) vertelt dat hij vader wil worden, begint Mo toch een beetje te twijfelen over haar leven. Singel 39 is een aardige romantische comedy met een twist: niet zozeer het liefdesleven staat centraal, maar juist hoe je je leven wil en kunt inrichten.

Sobibor

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Sovjetsoldaat Alexander Pechersky gevangengenomen en komt hij terecht in het vernietigingskamp Sobibór. Hoewel de nazi's Pechersky's medegevangenen paaien met beloften, verdwijnen veel Joodse ingezetenen spoorloos. Alexander organiseert een ontsnappingspoging terwijl de andere gevangenen proberen buiten schot te blijven.

The Confirmation

Clive Owen speelt in The Confirmation de aan lager wal geraakte timmerman Walt. Zijn ex-vrouw en haar nieuwe man gaan een weekend de stad uit en laten Walts zoontje Anthony bij hem achter. Beiden zien hier nogal tegenop: Anthony omdat hij zijn vader amper kent en Walt omdat hij weet dat hij niet zo'n goede vader is.

Het weekend begint slecht als Walt uit zijn huis wordt gezet én zijn gereedschap wordt gestolen. Tijdens de lange zoektocht naar de verloren uitrusting groeien Anthony en Walt toch naar elkaar toe.

