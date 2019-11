Van de stripreeks Sin City wordt een televisieserie gemaakt. Frank Miller, de auteur van de superheldenreeks, en productiemaatschappij Legendary Television hebben daarom een contract ondertekend, meldt Deadline vrijdag. Ook zijn de partijen dicht bij overeenstemming met de regisseur van de eerste Sin City-film uit 2005.

De verschijningsdatum van de serie en de cast zijn nog niet bekend. Legendary Television zou zich hebben verbonden aan in ieder geval een volledig seizoen. Ook zouden er plannen zijn voor een prequel in animatievorm.

De auteur van de Sin City-boeken en regisseur Robert Rodriguez zullen naar verluidt samen met de productiemaatschappij verantwoordelijk zijn voor de productie van de serie. Ook een producer van Sin City: A Dame to Kill For, het in 2014 verschenen vervolg op de eerste film, neemt deel aan het televisieproject.

Sin City is een stripreeks waarvan de eerste dertien delen in 1991 en 1992 zijn verschenen. Het voornaamste personage van de gebeurtenissen in de fictieve stad Basin City is Marv, een grote brede kerel met littekens in zijn gezicht.

De film Sin City was een commercieel succes en won op het Filmfestival van Cannes met zijn zwart-witvormgeving een prijs voor de beste visuele stijl. Onder anderen Mickey Rourke (als Marv), Bruce Willis, Jessica Alba, Brittany Murphy, Clive Owen en Nick Stahl speelden een rol in de film. Gastregisseur Quentin Tarantino regisseerde een scène.