De film Joker heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar (900 miljoen euro) opgeleverd. Deze prestatie is opvallend, gezien de grimmige toon en de daarbij behorende strenge keuring van de film in veel landen.

In de VS kreeg Joker een R-keuring, wat betekent dat bezoekers onder de zeventien jaar niet zonder begeleiding van een volwassene naar de film mogen. Veel filmstudio's zijn bij grote titels huiverig voor deze keuring.

Joker was sinds eind oktober al de best presterende film met een R-keuring ooit. Dit was tot nu toe de zwarte komedie Deadpool, met Ryan Reynolds in de hoofdrol, meldt The Hollywood Reporter.

In Nederland, waar de film gekeurd is voor zestien jaar en ouder, doet de 'origin story' van de grote schurk uit de Batman-reeks het ook heel goed. De film staat sinds de release begin oktober al op de eerste plek in de bioscooplijst en trok al meer dan een miljoen bezoekers.

Joker won al grote prijzen en wordt getipt voor Oscars

Joker is de vierde titel van DC Comics die meer dan 1 miljard dollar wereldwijd ophaalt, na Aquaman, The Dark Knight en The Dark Knight Rises. De film beleefde de wereldpremière op het festival van Venetië, waar de jury het actiedrama van regisseur Todd Philips de Gouden Leeuw toekende.

Journalisten stellen dat de film, en hoofdrolspeler Joaquin Phoenix in het bijzonder, grote kans maken op Oscars eind februari. In de VS was enige commotie omdat er zeven jaar geleden een schietpartij plaatsvond in Aurora tijdens een première van een vorige film in de Batman-reeks.

Maar volgens kenners zet Joker niet aan tot geweld, maar juist tot meer verdraagzaamheid en medemenselijkheid in deze harde moderne samenleving.