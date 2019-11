Clive Owen gaat de rol van de Amerikaanse president Bill Clinton spelen in het derde seizoen van American Crime Story: Impeachment, meldt Deadline vrijdag.

American Crime Story: Impeachment vertelt het verhaal van president Bill Clinton, tegen wie een afzettingsprocedure werd gestart nadat hij loog over zijn affaire met stagaire Monica Lewinsky.

Naast Clive Owen zal Sarah Paulson te zien zijn als Linda Tripp, de ambtenaar die stiekem telefoongesprekken van Lewinsky opnam. Beanie Feldstein (Ladybird, Booksmart) neemt de rol van Lewinsky op zich.

Sarah Paulson speelde eerder in het eerste seizoen van de serie, American Crime Story: The People v. O.J.Simpson. Wie de rol van Hilary Clinton gaat spelen, is nog niet bekend.

Het derde seizoen van American Crime Story is gebaseerd op het boek A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, geschreven door advocaat en journalist Jeffrey Toobin. Toobin schreef ook het boek waar het eerste seizoen van de serie op gebaseerd is, The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson, over de rechtszaak tegen American footballer O.J.Simpson.