Gary Oldman gaat een rol spelen in Slow Horses, een spionageserie die te zien zal zijn op de net gelanceerde streamingdienst AppleTV+. Dit meldt The Hollywood Reporter op vrijdag.

Slow Horses, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van auteur Mick Herron, gaat over het zogenaamde 'Slough House'. Dit is een departement binnen de Britse geheime dienst MI5 waar spionnen terechtkomen als ze te veel fouten hebben gemaakt in hun werk. Oldman zal te zien zijn als Jackson Lamb, de briljante maar opvliegende leidinggevende van dit departement.

Het is voor het eerst dat de 61-jarige acteur een vaste rol gaat spelen in een televisieserie. In 2017 won hij de Oscar voor beste acteur, voor zijn rol als Winston Churchill in de film Darkest Hour.

AppleTV+, de streamingdienst van Apple, werd gelanceerd op 1 november. Op dit moment is AppleTV+ ook bezig met de ontwikkeling van de serie Shantaram, die eveneens gebaseerd is op een gelijknamige roman.