Het gastrolletje dat Freddie Prinze Jr. speelde in een aflevering van Friends was in eerste instantie bedoeld voor Tom Hanks, vertelt Prinze Jr. aan Entertainment Weekly.



De 43-jarige acteur was in 2000 te zien in de aflevering met de titel The One With the Male Nanny, waarin hij de mannelijke oppas Sandy speelt. Hij komt op sollicitatie bij Rachel (Jennifer Aniston) en Ross (David Schwimmer), die een oppas zoeken voor hun dochter Emma.

"Het was helemaal niet de bedoeling dat ik Sandy zou spelen", aldus Prinze Jr. "Die rol was eigenlijk voor Tom Hanks, maar hij was niet op tijd klaar met een ander project. Ik werd gebeld met de vraag of ik het wilde doen, en dat leek me hartstikke leuk. 'Dan stuur ik je het script', kreeg ik te horen. 'Het wordt morgen opgenomen.'"

De She's All That-acteur had de nodige zenuwen toen hij arriveerde op de set. "David Schwimmer kwam naar mijn kleedkamer, vol energie, en stelde me gerust."

Scène uit de bewuste aflevering met Freddie Prinze Jr. (Beeld: Warner Bros.)