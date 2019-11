Paris en Dylan Brosnan, de zoons van Pierce Brosnan, worden samen Golden Globe Ambassador tijdens de uitreiking van de film- en televisieprijzen in januari. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De ereplek van de Hollywood Foreign Press Association wordt jaarlijks vergeven aan de zoon of dochter van een bekende filmster. Het is de eerste keer dat de plek voor twee broers wordt gereserveerd.

De 22-jarige Dylan en de 18-jarige Paris, die beide filmstudenten zijn, willen in hun speech aandacht vragen voor honger en educatie bij kinderen. "Ik heb me nooit zorgen hoeven maken over waar mijn volgende maaltijd vandaan zou moeten komen", vertelt Paris. "Schoolmaaltijden zorgen voor belangrijke voeding, en stimuleren ouders ook om hun kinderen op school te houden, zodat ze voor een beter leven kunnen vechten."

Bij de vorige editie van de Golden Globes kreeg Isan Elba, de dochter van Idris Elba, de rol van ambassadeur toebedeeld. In eerdere jaren werden onder anderen de dochters van Dwayne Johnson, Sylvester Stallone, Clint Eastwood en Jack Nicholson gekozen.

De Golden Globes behoren tot de belangrijkste film- en televisieprijzen van Hollywood. Op 9 december worden de nominaties bekendgemaakt. De uitreiking is op 5 januari. Ricky Gervais presenteert de show opnieuw.