De Kroatische filmproducent Branko Lustig is op 87-jarige leeftijd overleden, melden Kroatische media. Lustig overleefde de Holocaust en won in zijn carrière twee Oscars voor de films Schindler's List (1993) en Gladiator (2000).

Lustig werd geboren in Osijek, Joegoslavië, in 1932 in een Kroatische Joodse familie. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in de concentratiekampen Auschwitz en Bergen-Belsen. Een groot deel van zijn familie werd gedood tijdens de oorlog.

Lustig begon zijn werkzaamheden in de Joegoslavische filmindustrie in het midden van de jaren vijftig. Hij diende als locatiemanager voor Norman Jewisons Fiddler on the Roof in 1971, als assistent-regisseur op Volker Schlöndorff's The Tin Drum en als supervisor voor Sophie's Choice van Alan J. Pakula.

Na zijn verhuizing naar Los Angeles eind jaren tachtig, ontmoette Lustig Steven Spielberg. Samen met Spielberg won hij uiteindelijk een Academy Award voor beste film als producent van Schindler's List. Zeven jaar later won Lustig zijn tweede Oscar, voor Gladiator, samen met David Franzoni en Douglas Wick.

Lustig produceerde ook de films Hannibal, Black Hawk Down, Kingdom of Heaven, Good Year en American Gangster.

'Van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog tot de glorie van twee Academy Awards'

Onder anderen Gladiator -ster Russell Crowe reageerde donderdag op de dood van Lustig: "Wat een bijzonder leven leidde hij", schreef Crowe op twitter. "Van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog tot de glorie van twee Academy Awards. Hij zei ooit tegen me: 'Je bent het niet altijd eens met me, maar je bent altijd mijn vriend op de dagen dat ik je nodig heb.' Ja. Veel liefde Branko. Altijd je vriend."

Lustig overleed in de stad Zagreb waar hij de laatste jaren woonde. Dit jaar nog werd hij benoemd tot ereburger van de stad voor zijn positieve bijdrage aan een democratische samenleving.