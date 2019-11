Het derde seizoen van de Britse serie The Crown gaat zondag in première op Netflix. NU.nl zet op een rijtje welke nieuwe acteurs hun opwachting maken in de nieuwe reeks over het Britse koningshuis, die zich afspeelt tussen 1964 en 1977.

Koningin Elizabeth

In de eerste twee seizoenen nam Claire Foy de hoofdrol op zich, maar haar rol wordt nu overgenomen door Olivia Colman (45), die eerder een Oscar won voor haar vertolking van Queen Anne in The Favourite.

Prins Philip

Tobias Menzies (45), die eerder onder meer een bijrol speelde in Game of Thrones en een vaste rol had in de serie Outlander, is in seizoen drie te zien als prins Philip. Die rol werd eerder vertolkt door Matt Smith. De rol ging overigens bijna naar acteur Paul Bettany, maar die kon de opnames niet plannen in zijn drukke agenda.

Prinses Margaret

Helena Bonham Carter (53) is de nieuwe prinses Margaret en neemt daarmee het stokje over van Vanessa Kirby. Bonham Carter is bekend van rollen in verschillende Harry Potter-films en kreeg een Oscar-nominatie voor haar rol in The King's Speech (waarin ze overigens de moeder speelde van koningin Elizabeth).

Antony Armstrong-Jones

Ben Daniels (55), die eerder rollen had in onder meer de serie The Exorcist en de film Star Wars: Rogue One, speelt in de derde reeks van The Crown Antony Armstrong-Jones, de echtgenoot van prinses Margaret. Ze waren getrouwd van 1960 tot 1978.

Prins Charles

De rol van de oudste zoon van koningin Elizabeth wordt gespeeld door de 29-jarige Josh O'Connor. De Brit was had rollen in de miniserie Les Misérables en de films God's Own Country en Florence Foster Jenkins.

Camilla Parker-Bowles

De hertogin van Cornwall is op dit moment de echtgenote van Charles, maar de Britse prins koos aanvankelijk voor Diana (die overigens pas haar opwachting maakt in het vierde seizoen). Charles en Camilla ontmoetten elkaar in 1972. Omdat een aanzoek uitbleef, besloot de hertogin te trouwen met Andrew Parker Bowles. Ze wordt gespeeld door Call the Midwife-actrice Emerald Fennell (34).

