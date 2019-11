Disney+ geeft bij sommige oude films die via de streamingdienst te zien zijn een disclaimer over mogelijk aanstootgevende stereotypen.

Bij verschillende animatiefilms, zoals Dumbo, The Jungle Book en Peter Pan, krijgen kijkers volgens USA Today een melding te zien: "Deze film wordt getoond in de originele versie en bevat mogelijk gedateerde culturele weergaven."

Zo is in Dumbo een kraai, genaamd Jim Crow, te horen met een stereotiep Afro-Amerikaans accent. Jim Crow was tevens een karikatuur van een Afro-Amerikaanse slaaf die in 1828 door de komiek Thomas Rice was bedacht. Ook werd de naam gebruikt voor segregatiewetten die er in diezelfde periode in de zuidelijke staten van Amerika ervoor zorgden dat witte en zwarte mensen gescheiden van elkaar moesten leven.

In The Aristocats en Lady and the Tramp zijn Siamese katten te horen met een stereotiep Aziatisch accent. De rollen zijn ingesproken door witte acteurs. Bij andere films, waaronder Aladdin en Pinocchio, wordt gewaarschuwd voor het gebruik van tabak.

Disney+ is afgelopen dinsdag officieel van start gegaan na een gratis proefperiode in Nederland sinds september. Verschillende series en films zijn exclusief te bekijken via de dienst, zoals de nieuwe Star Wars-serie The Mandalorian, The World According to Jeff Goldblum en een liveactionversie van Lady and the Tramp.