Nickelodeon en Netlix hebben een meerjarig samenwerkingscontract getekend. Onderdeel van de afspraak is onder meer een exclusieve spinoff van SpongeBob SquarePants.

Het zou gaan om een project rondom het personage Squidward (octopus, foto), zeggen twee anonieme bronnen in gesprek met The New York Times. Nickelodeon zal daarnaast voor de streamingdienst nieuwe films en series ontwikkelen, gebaseerd op de personages die de kinderzender al in huis heeft.

De samenwerking moet Netflix helpen een vuist te maken tegen de concurrentie, met name Disney+ dat deze week zijn aanbod heeft uitgebreid en officieel geabonneerd kan worden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zouden meer dan tien miljoen mensen een abonnement hebben genomen.

Over de hoeveelheid series en films en hoe lang de samenwerking zal duren deden de twee bedrijven geen uitspraken. Wel zou er meer dan tweehonderd miljoen dollar (omgerekend ruim 180 miljoen euro) bij de collaboratie gemoeid zijn.