Mark Wahlberg gaat waarschijnlijk een rol vertolken in de film Uncharted, gebaseerd op het gelijknamige computerspel. Variety meldt dat de gesprekken met de acteur en de filmmaatschappij bijna zijn afgerond.

Eerder werd al bekend dat Tom Holland de rol van Nathan Drake op zich neemt. Wahlberg zal Victor 'Sully' Sullivan portretteren, een Amerikaanse schatzoeker en zakenman, evenals een vriend, mentor en vaderfiguur van Drake.

Ironisch genoeg was de 48-jarige Wahlberg jaren geleden zelf in de race om Drake te spelen, toen regisseur David O. Russell een film van de game wilde maken. Inmiddels ligt het project bij Sony en is Travis Knight aangesteld als regisseur. Wahlberg gaf eerder al aan graag deel te willen nemen aan deze nieuwe versie.

Uncharted is een populair avonturenspel dat draait om Nathan Drake, een schattenjager die de hele wereld over reist om historische mysteries op te lossen. De serie bestaat inmiddels uit vijf games. Het eerste deel, Uncharted: Drake's Fortune, kwam in 2007 uit en is al meer dan 41 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Wahlberg heeft een druk jaar voor de boeg met deze rol erbij. Zo speelt hij in de Netflix-thriller Wonderland, heeft hij een rol in het familiedrama Good Joe Bell en is hij momenteel bezig de fantasiefilm Infinite op te nemen.

Wanneer de verfilming precies uitkomt, is nog niet bekend.