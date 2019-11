Het onlangs bekendgemaakte vertrek van GTST-acteurs Britt Scholte en Floris Bosma heeft niets met tegenvallende acteerprestaties te maken, laat productiebedrijf EndemolShine woensdag weten aan RTL Boulevard.

Het besluit om de karakters Kimberly en Rover uit de serie te schrijven is ontstaan na klachten van fans over de serie. Zo zou GTST te veel lijken op jongerenseries als Spangas en Brugklas.

"Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen", aldus EndemolShine.

Scholte liet eerder al via Instagram weten teleurgesteld te zijn over haar gedwongen vertrek. Verder schrijft ze dat ze het spelen in Goede Tijden, Slechte Tijden zal missen, maar dat ze zich vol enthousiasme met nieuw werk gaat bezighouden.

De 22-jarige actrice speelde de rol van Kimberly Sanders sinds november 2016. De 25-jarige Bosma was sinds 2018 in de soap te zien als Rover Dekker.