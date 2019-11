Het eerste seizoen van The Witcher is nog niet op Netflix te zien, maar de streamingdienst bevestigt woensdag al dat er een tweede reeks gaat komen. De opnames moeten begin 2020 van start gaan.

De acht nieuwe afleveringen van de serie moeten in 2021 op Netflix te zien zijn. Het eerste seizoen, dat tevens uit acht delen bestaat, verschijnt op 20 december dit jaar op de streamingdienst.

De serie is gebaseerd op de fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Van de boeken werden ook drie games gemaakt, die gezamenlijk 33 miljoen keer zijn verkocht.

Het verhaal van The Witcher draait om monsterjager Geralt (gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill) die probeert zijn plek te vinden in een wereld waar mensen gekker dan monsters lijken te zijn. Ook actrices Anya Chalotra en Freya Allan zijn in de serie te zien. Zij vertolken de personages Yennefer en Ciri.