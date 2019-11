Frank Lammers en Birgit Schuurman spreken samen met Henry van Loon de hoofdrollen van de eerste animatiefilm van Netflix in. Klaus heeft volgens Lammers en Schuurman de potentie een plek te krijgen tussen kerstklassiekers als The Grinch en Home Alone.

"Iedereen kijkt ieder jaar hetzelfde. Dan is een nieuwe optie, die niet zo zoetsappig is, volgens mij heel welkom. Een kerstfilm met een rauw randje", aldus Lammers in gesprek met NU.nl. Schuurman: "Het verhaal en de tekeningen zijn prachtig en tijdloos, ik denk dat het best eens een klassieker kan worden."

In Klaus is Lammers te horen als de man die later zal uitgroeien tot de Kerstman. De film vertelt hoe de traditie van brieven schrijven aan de Kerstman ooit is begonnen. Van Loon spreekt de stem in van een postbode in het dorp waar de Kerstman woont, Schuurman de stem van een docent.

Het inspreken van een stem in een animatiefilm brengt hele andere uitdagingen met zich mee dan zelf acteren voor een camera: je bent als acteur een stuk beperkter. Schuurman: "Normaal gesproken kun je denken: mijn personage zou hier zo en zo reageren, maar hier ligt alles al vast. Ik kan dan wel bedenken dat ze boos is, maar het is al zo getekend dat ze blij is, daar moet ik dan een manier bij vinden. Er is over ieder detail nagedacht, dat maakt het een ander soort uitdaging, maar wel heel leuk."

"Het werk is al min of meer voor je gedaan. De Amerikaanse acteur (J.K. Simmons, red.) heeft er al zijn fantasie al op losgelaten. Je kunt niet veel anders doen, behalve proberen het nóg beter te doen. Het meest frustrerende tijdens het inspreken is dat Nederlandse klanken heel anders zijn. Je kunt een zin bijna niet letterlijk vertalen, want waar dat poppetje dan een 'o' doet, zeggen wij een 'e'. Gelukkig kunnen ze tegenwoordig wel wat bijschaven in de animatie zodat het verschil minder groot is, maar vroeger moest je soms twintig keer een zin inspreken. Kreeg je ruzie met zo'n poppetje, dat is niet te doen", vertelt Lammers.

Kerstmis op 15 november

Bij Netflix begint Kerst dit jaar vroeg, want de film is vanaf vrijdag te zien. In huize Lammers en huize Schuurman laat het feest nog even op zich wachten. Lammers: "Voor mij begint Kerstmis in oktober al, als ik de opnames van de Jumbo-kerstreclames heb, maar dat is voor mij te vroeg hoor. Kerstmis is voor mij de herinnering aan mijn moeder die konijn maakte, maar zij is er niet meer. Nu vieren we Kerst op Terschelling."

Schuurman: "Je kunt vanaf oktober al allemaal kerstspullen kopen. Ik heb vandaag nog een bal gekocht voor mijn zoontje. Maar de kerstboom opzetten duurt nog wel even hoor. De film kijken mag echter altijd: met dit gure weer is het toch lekker om vast een beetje in de sfeer te komen?"