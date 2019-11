Jonah Hauer-King neemt de rol op zich van prins Erik in de liveactionversie van The Little Mermaid (De Kleine Zeemeermin). Na twee screentests, waaronder de laatste in bijzijn van regisseur Rob Marshall, heeft de 24-jarige Britse acteur de rol bemachtigd die Harry Styles eerder afwees, meldt Variety woensdag.

Styles werd genoemd als tegenspeler van hoofdrolspeelster Halle Bailey in de film maar besloot de rol af te wijzen. Marshall ging vervolgens in gesprek met andere kandidaten.

Hauer-King speelde eerder voornamelijk in Britse producties. Eind dit jaar is hij te zien in de Hollywood-productie A Dog's Way Home.

The Little Mermaid vertelt over zeemeermin Ariel die verliefd wordt op prins Erik, die op het land leeft. De zeemeermin kiest ervoor haar stem af te staan in ruil voor een paar benen. Het verhaal werd in 1989 al eens verfilmd door Disney, toen in animatievorm.

De opnames van de film staan gepland voor 2020. Het is niet bekend wanneer de film precies uitkomt.