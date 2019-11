De zes hoofdrolspelers van Friends en de bedenkers van de hitserie zouden in gesprek zijn met HBO Max om een reüniespecial te maken. Het zou niet gaan om nieuwe afleveringen, maar wat het project wel inhoudt, is nog niet bekend.

Volgens The Hollywood Reporter zijn er nog geen contracten getekend en moeten de details, onder meer over de schema's van de drukbezette acteurs, nog worden uitgedokterd.

Bronnen zeggen dat Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry allen bereid zijn om mee te werken aan de reünie. Dat is opvallend, aangezien alle zes de hoofdrolspelers sinds het eind van 2004 hebben gesteld geen behoefte te hebben om de serie in welke zin dan ook nieuw leven in te blazen.

Wel liet Aniston, die in de serie de rol van Rachel speelde, onlangs weten "met iets bezig te zijn". "Maar we weten niet wat dat 'iets' is. Dus we proberen gewoon wat uit."

Onlangs plaatste de actrice ook een foto op haar Instagram-account waarop ze te zien was met haar vijf ex-collega's.

Sitcom verhuist van Netflix naar HBO Max

De special zou worden uitgezonden op de nieuwe streamingdienst HBO Max, die volgend voorjaar van start gaat en ook de uitzendrechten krijgt over Friends. Hiermee verhuist de sitcom van Netflix naar de dienst van zender HBO, die begin volgend jaar van start gaat.

Friends, een comedyserie over zes vrienden die in New York wonen, werd tussen 1994 en 2004 gemaakt en was een kijkcijferhit. Vele bekende sterren verzorgden een gastrol in de sitcom, onder wie Brad Pitt, George Clooney en Julia Roberts.