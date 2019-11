Het personage Sonic the Hedgehog krijgt een nieuw uiterlijk in de gelijknamige liveactionfilm. In de trailer die dinsdag uitkwam, is een verbeterde versie van het blauwe videogamepersonage te zien.

In mei 2019 verscheen de eerste trailer voor de film Sonic the Hedgehog, gebaseerd op de populaire videogame. Veel mensen lieten destijds op sociale media weten dat ze niet tevreden waren met het uiterlijk van Sonic. Vooral over het gebit van de egel werd veel geklaagd: dat zou "te menselijk" zijn.

Filmstudio Paramount Pictures besloot de releasedatum van de film daarom uit te stellen en het personage opnieuw te ontwerpen. "Jullie zijn niet blij met het ontwerp en willen veranderingen. Dat gaat gebeuren", liet regisseur Jeff Fowler destijds weten op Twitter.

De nieuwe Sonic heeft grotere ogen, kortere beentjes en minder gedetailleerde tanden. Op sociale media wordt positief gereageerd op de nieuwe trailer.

De film, waarin onder anderen Jim Carrey en James Marsden te zien zijn, komt in 13 februari uit in Nederland.