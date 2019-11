Het tiende seizoen van Larry Davids comedyserie Curb Your Enthusiasm zal in januari verschijnen, bevestigt acteur Jeff Garlin maandag via Instagram.

"Curb komt terug in januari", aldus Garlin. De 57-jarige acteur is al negen seizoenen lang te zien als Jeff Greene, de manager en beste vriend van hoofdrolspeler David.

Curb Your Enthusiasm is een creatie van komiek David, die zichzelf speelt in de serie. Meestal schrijft hij voor elke aflevering een losse verhaallijn en worden de dialogen vervolgens geïmproviseerd door de acteurs.

Het eerste seizoen van Curb Your Enthusiasm kwam uit in 2000. Het negende seizoen verscheen in 2017, na een pauze van zes jaar.