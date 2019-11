Het tweede seizoen van de serie You komt uit op 26 december, maakt Netflix maandag bekend.

De serie gaat over Joe Goldberg, gespeeld door Penn Badgley, die manager is van een boekenwinkel in New York. In het eerste seizoen ontwikkelt Goldberg een ongezonde obsessie voor een van zijn klanten, gespeeld door Elizabeth Lail, en begint hij haar via het internet te stalken.

Het verhaal van het eerste seizoen is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van auteur Caroline Kepnes. Het tweede seizoen wordt losjes gebaseerd op Kepnes' vervolgroman, Hidden Bodies.

Het personage Joe Goldberg keert terug en bevindt zich dit keer in Los Angeles. Hij ontmoet daar een vrouw die ervan droomt om chef-kok te worden, maar een hekel heeft aan sociale media. Deze rol wordt gespeeld door Victoria Pedretti.

You werd aanvankelijk uitgezonden door Lifetime; het tweede seizoen zal exclusief op Netflix verschijnen.