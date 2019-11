Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Videoland. Met deze week onder meer Kerst bij Koosje, The Commuter en Killer Skies.

Series en programma's

Horrorhuurders en Huisjesmelkers - 7 november

In deze Britse realityserie worden ruzies tussen huurders en verhuurders gefilmd. Door de aanhoudende huizencrisis in het Verenigd Koninkrijk ontstaan namelijk veel conflicten. Voor welk onrecht wordt er dit keer een oplossing gezocht?

Kerst bij Koosje - 8 november

Het familiehotel Koosje organiseert elk jaar een groot kerstdiner. Dit jaar wordt het overgenomen door de dochters van Koosje, en dat is nogal een chaos.

The voice of Holland - 9 november

Wie gaat er dit keer winnen? Als je op vrijdag geen tijd hebt om The voice of Holland te zien, kun je de talentenjacht altijd nog terugkijken op Videoland.

H3L - 11 november

Vijf middelbarescholieren worden gevolgd in klas H3L, ook wel "de hel voor leraren" genoemd. Deze leerlingen halen alleen maar kattenkwaad uit en roddelen over hun 'vrienden'. Tongen, verkering, schoolfeesten en huiswerk: het komt allemaal aan bod in dit tienerdrama.

Films

The Commuter - 6 november

Micheal wordt gedwongen een mysterie op te lossen in de trein. Hij komt er echter achter dat hij onderdeel is van een crimineel plan dat zijn leven en dat van andere passagiers op het spel zet. Om iedereen te redden, zet Michael alles op alles.

Dark Skies - 9 november

Een stel wordt geterroriseerd door een buitenaardse aanwezigheid die elke avond aan hun kinderen zit. Het koppel is genoodzaakt om op eigen kracht hun nageslacht te redden, omdat familie en vrienden hen niet willen geloven.

Killer Elite - 10 november

Danny komt in de problemen wanneer zijn beste vriend Hunter wordt ontvoerd door een Arabische sjeik. Om Hunter te redden, moet Danny een moord plegen. Dat doet hij uiteraard liever niet, dus zoekt hij een uitweg om alsnog zijn vriend te redden.

Cabaret

Theo Maassen: Einde Oefening - 7 november

Theo Maassen lanceert zijn harde grappen weer op het podium. Deze voorstelling komt uit 2013, maar is de moeite waard om terug te kijken.