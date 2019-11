In navolging van de Nederlandstalige Netflix-serie Undercover gaat de streamingdienst nu ook een speelfilm produceren waarin gedeeltelijk Nederlands wordt gesproken. De reeds aangekondigde film Battle of the Scheldt draait om de militaire operatie Slag om de Schelde en zal in november 2020 te zien zijn, 75 jaar na de bevrijding van Nederland.

Alain de Levita, bekend van onder meer Bankier van het Verzet, zal het oorlogsdrama produceren, zo meldt Variety maandag. De regie is in handen van Matthijs van Heijningen. (De bende van Oss) De film, die een budget heeft van 15,5 miljoen dollar (14 miljoen euro), zal niet alleen te zien zijn via Netflix, maar ook in de Nederlandse bioscopen gaan draaien.

Het verhaal speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Het was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal draait om drie mensen die bij de operatie betrokken zijn: een jonge Nederlandse man die vecht aan de kant van de Duitsers, een verdwaalde Britse zweefvliegtuigpiloot en een jong meisje, dat deel uitmaakt van de verzetsbeweging.

Gijs Blom, bekend van onder meer Jongens en Pijnstillers, zal de rol spelen van de Nederlandse man en Jamie Flatters (ook te zien in het vervolg op Avatar) kruipt in de huid van de Britse piloot. Susan Radder is te zien in de andere hoofdrol.

Ook de NPO en EO zijn betrokken bij de film, wat hun eerste samenwerking met Netflix zal zijn. Andere producenten zijn onder meer regisseuse Paula van der Oest (Tonio) en Mark van Eeuwen (die eerder meespeelde in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en de musical De Bodyguard).