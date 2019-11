De kwaliteit van populaire televisieseries bewaken, blijkt niet altijd even makkelijk. De makers van De 12 van Oldenheim hebben daar iets op bedacht: zij starten in het tweede seizoen een heel nieuw verhaal met nieuwe acteurs, die blij zijn dat de kwaliteit op deze manier gewaarborgd wordt.

"Je ziet het vaak gebeuren: series worden op succes geproduceerd", aldus actrice Fockeline Ouwerkerk in gesprek met NU.nl. "Zodra er dan genoeg mensen kijken, wordt besloten dat er nog een tweede seizoen kan komen en er gauw nog even een logisch vervolg geschreven moet worden. Vaak gaat dat niet zo goed. Dat vond ik geruststellend aan De 12: het verhaal is na dit seizoen af en heel goed. Je loopt niet het risico dat ze het nog gaan uitsmeren omdat het zo goed werkt en dat ze dan vervolgens het verhaal minder sterk maken."

Voor het tweede seizoen van De 12 is een volledig losstaand verhaal gemaakt, zoals de makers van Amerikaanse series als True Detective, American Crime Story en American Horror Story dat al eerder deden. Het nieuwe seizoen vertelt over twee tieners wiens vermissing het dorp Schouwendam in haar greep houdt. Ruim twintig jaar na hun verdwijning verschijnt in het dorp een man die de vermiste Olaf (Gijs Naber) zou kunnen zijn. En iedereen die Olaf gekend heeft, lijkt iets over de avond van zijn verdwijning te verbergen.

De acteurs uit het eerste seizoen komen niet meer terug en er is verder ook geen verhaallijn verbonden aan het voorgaande seizoen. Daarmee begint de cast van De 12 van Schouwendam, bestaande uit onder anderen Ouwerkerk, Naber, Huub Stapel, Carine Crutzen en Benja Bruijning met een schone lei.

"De cirkel was na één seizoen rond. En nu beginnen wij aan een nieuwe cirkel, die dan ook weer rond is. Ik vind dat zelf wel prettig: je weet van tevoren dat dit verhaal goed verteld wordt", aldus Stapel, die de vader van de verdwenen Olaf speelt.

'Weet jouw personage dit nou al?'

De acteurs zijn allemaal eensgezind als het gaat om waarom ze mee wilden doen aan De 12: het script en de collega-acteurs. Zo stond Crutzen, die een detective speelt die naar het dorp wordt gehaald om zich te mengen in het onderzoek rondom de vermissing, regelmatig tegelijk met Naber op de set. De twee kennen elkaar al jaren en moesten voortdurend met elkaar overleggen.

Naber: "Het is heel moeilijk om te spelen. Je hebt verschillende wetten waar je mee werkt: wat mag de kijker weten, wat weet het personage, wat weten we van elkaar en wat mag de ander weten en wat weet jezelf? Wij hebben voortdurend met elkaar en de regisseurs besproken wat nu handig was en wat niet: een stilte of een woede-uitbarsting? Dat gepriegel is heel tof, maar ook ingewikkeld."

Dat de acteurs de scènes niet op chronologische volgorde spelen, is een extra uitdaging. "We hebben een aantal verhoren en dan confronteer ik hem met dingen. Gijs kan dat op verschillende manieren spelen: als iemand die het allemaal maar binnen laat komen of als iemand die het irritant vindt dat hij weer door zo'n vrouw wordt benaderd en kwaad wordt. Maar omdat je alles door elkaar speelt, weet je niet helemaal wat wanneer gepast is. Dus dan draai je verschillende versies om die opties te houden."

Door het opnemen van die verschillende versies, weten de acteurs niet helemaal zeker welke optie uiteindelijk wordt gekozen. Dat maakt het spannend om terug te kijken. Crutzen: "Wij geven onze favorieten wel aan en daar wordt echt wel uit gekozen, maar dat kunnen twee hele verschillende opties zijn."

"De magie ligt op de edittafel, want acteurs kunnen gemaakt en gebroken worden op zo'n plek. Het kan in je voordeel of in je nadeel werken. Je zou het niet denken, maar acteurs zijn ook mensen. Je kunt dus weleens een mindere dag hebben en soms juist een hele goede dag. Maar bij de edit kijken ze en gebruiken ze soms maar één element daarvan, dat is weleens spannend."

De 12 van Schouwendam is vanaf dinsdag 12 november te zien bij Videoland