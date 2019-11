Woody Allen trekt zijn aanklacht tegen Amazon Studios wegens contractbreuk in. De filmmaker en de filmstudio hebben buiten de rechtszaal om een oplossing gevonden voor hun onenigheid en vrijdag bij de rechtbank een verzoek tot seponering van de zaak ingediend, meldt The Hollywood Reporter zaterdag.

De details van de overeenstemming tussen Allen en Amazon zijn niet bekendgemaakt.

De regisseur eiste in februari een schadevergoeding van ruim 68 miljoen dollar (ongeveer 60 miljoen euro) van de filmstudio. Amazon zou na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Allen diens voltooide film A Rainy Day in New York niet hebben willen uitbrengen en een grote deal met de regisseur hebben stopgezet.

De filmstudio vond dat besluit gerechtvaardigd omdat Allens dochter, Dylan Farrow, in 2018 had verklaard als kind door hem te zijn misbruikt. Verder had de 83-jarige Allen het opgenomen voor de wegens seksueel wangedrag in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein.

A Rainy Day in New York werd in 2017 voltooid. De film ging eind juli 2019 in première in Polen en werd in Europa uitgebracht via andere distributeurs. In de Verenigde Staten heeft de film nog geen distributeur.