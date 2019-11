Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder meer Outlander, The Commuter én het tweede seizoen van The End of the F***ing World.

Series

The End of the F***ing World

Het eerste seizoen van The End of the F***ing World verscheen zonder veel poeha op Netflix. Na een paar weken bleek het gitzwarte comedydrama een echte hit. De opstandige Britse tiener Alyssa (Jessica Barden) en de aspirant-psychopaat James (Alex Lawther) verlaten hun saaie woonplaats en beginnen een bizarre roadtrip door het land.

In het tweede seizoen wordt Alyssa achtervolgd door iemand uit het verleden. De bekende schrijver en seriemoordenaar Clive Koch, die in het eerste seizoen akelig aan zijn einde kwam, bleek er meerdere relaties op na te houden. Een van zijn ex-vriendinnen wil bloederige wraak nemen op James en Alyssa.

Outlander

De meest geanticipeerde serie van deze week is ongetwijfeld het vierde seizoen van Outlander. In dit historische sciencefictionliefdesverhaal reist Claire Randall (Caitriona Balfe) terug in de tijd, naar de onrustige Schotse hooglanden in de achttiende eeuw. Daar ontmoet ze de knappe rebel Jamie Fraser (Sam Heughan) en moet ze kiezen tussen haar oude leventje en haar nieuwe avontuur.

Het vierde seizoen begint met Claire en Jamie in de Verenigde Staten, die proberen terug te reizen naar hun geliefde Schotland. Als dat niet lukt, proberen ze in de Nieuwe Wereld een leven op te bouwen. Dat valt niet mee: Cherokee-indianen hebben geen zin in nieuwe buren en de vrijheidslievende Schotten hebben veel moeite met de slavenhouders in hun nieuwe thuisland.

Films

Anna and the Apocalypse

Wat voor soort film is ideaal voor de periode tussen Halloween en Kerst? Vermoedelijk hebben de makers van Anna and the Apocalypse lang over deze vraag nagedacht. Hun antwoord: een kerstmusical met zombies.

Een paar studenten worden wakker en ontdekken dat hun buurtgenoten allemaal in zombies zijn veranderd. Ze horen dat hun vrienden en familie zich verschanst hebben in de middelbare school, dus trekken ze die kant op. Geweld, aanstekelijke liedjes en horror wisselen elkaar in deze film in rap tempo af.

The Commuter

Michael MacCauley (Liam Neeson) reist elke dag per trein naar zijn werk. Als hij ineens ontslagen wordt, blijft hij forensen om zijn vrouw niet ongerust te maken. Tijdens een van deze trips wordt hij benaderd door een mysterieuze vrouw. Michael kan volgens haar een boel geld verdienen als hij een passagier weet op te sporen. De bedoeling van deze klus is hoogst vaag en wordt al snel luguber.

The Commuter lijkt wel héél erg veel op de actiethriller Non-Stop van een paar jaar eerder, ook al speelde dat verhaal zich af in een vliegtuig. De getergde Neeson en de spannende twists maken The Commuter toch de moeite waard. Het verhaal van Liam Neesons carrièreswitch naar actieheld blijft fascineren.

The Town

Ben Affleck probeert rijk te worden door het honkbalstadium Fenway Park in Boston te overvallen. Hoewel hij een boef is, probeert hij onschuldige mensen te sparen, wat hem in conflict brengt met de gewetenloze bendeleider 'Jem' (Jeremy Renner).

The Town is een spannende misdaadthriller in Afflecks geliefde Boston. Naast Renner zien we onder anderen Rebecca Hall, Blake Lively en Jon Hamm als de FBI-agent die de bende moet stoppen. Renner werd genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in The Town. Nu hij verwikkeld is in een vechtscheiding, schijnt zijn rol als Hawkeye in de Marvel-films serieus op de tocht te staan.

U-Turn

Een jonge journaliste (Shraddha Srinath) ontdekt dat er veel ongelukken gebeuren op een viaduct: onverlaten verplaatsen betonnen blokken om het verkeer af te kunnen snijden. Terwijl ze het verhaal onderzoekt, wordt ze zelf verdachte, omdat iedereen met wie ze spreekt onder mysterieuze omstandigheden sterft.

You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix geeft weer een masterclass acteren in de actiethriller You Were Never Really Here. Phoenix speelt een getraumatiseerde huurling die is gespecialiseerd in het opsporen van ontvoerde kinderen. Met de ontvoerders zelf loopt het doorgaans niet goed af. Phoenix wordt ingeschakeld om een jong meisje te bevrijden dat is meegenomen om als seksslaaf te dienen voor de maffia.

You Were Never Really Here is erg spannend, maar maakt het brute geweld absoluut niet aantrekkelijk. Phoenix' personage heeft een missie, die hij vervult met bebloede vuisten en hamers in gezichten. Hij kan niet anders, want het redden van mensen is de enige reden waarom hij nog wil leven. Phoenix heeft momenteel erg veel succes met Joker, dat deze week de winstgevendste superheldenfilm ooit werd.

Nieuw op Netflix

Hier bekijk je wat er vorige week op Netflix verscheen qua films en series. Hier vind je een lijst met nieuwe releases die nog voor november op de planning staan.