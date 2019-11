Roman Polanski is opnieuw beschuldigd van verkrachting, meldt The Hollywood Reporter zaterdag. Volgens de Franse actrice Valentine Monnier zou de regisseur haar in 1975 seksueel misbruikt hebben.

In een statement dat de Franse krant Le Parisien vrijdag plaatste, stelt de actrice dat Polanski haar verkrachtte toen ze 18 jaar oud was. Het incident vond plaats in een chalet in het Zwitserse dorp Gstaad, nadat de twee samen geskied hadden.

"In 1975 ben ik verkracht door Roman Polanski. Ik had geen enkele persoonlijke of professionele connectie met hem en kende hem nauwelijks", aldus Monnier in de verklaring.

Volgens de actrice sloeg de regisseur haar, scheurde haar kleding van haar af en dwong haar vervolgens tot verschillende seksuele handelingen. In een verklaring aan de Franse krant ontkent Polanski's advocaat de aantijging.

Het is de derde beschuldiging van verkrachting voor de regisseur. Polanski wordt er ook van verdacht in 1972 een Duitse actrice te hebben verkracht en in 1975 een tienjarig meisje te hebben misbruikt.

De regisseur vluchtte eerder vanuit de Verenigde Staten terug naar Europa, waar hij vanwege zijn dubbele paspoort (Frans en Pools) in Frankrijk kan leven, zonder bang te hoeven zijn dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd.