Ate de Jong overweegt een rechtszaak aan te spannen nadat hij is ontslagen als regisseur van de film Mijn beste vriendin Anne Frank, zegt hij vrijdag in Het Parool.

Volgens De Jong zou de film, die eind volgend jaar in de bioscopen moet verschijnen en gebaseerd is op de memoires van een vriendin van Anne Frank, er zonder hem nooit zijn gekomen.

"Het was Paul alleen niet gelukt en met mij erbij is het wel gelukt", doelt de regisseur op producent Paul Ruven. Ruven en medeproducent Hans de Weers zitten achter de regiewissel die vorige maand werd goedgekeurd door het Filmfonds, dat een subsidie van 650.000 euro heeft toegekend aan de film.

"Mijn motivatie was ook doorslaggevend bij de subsidietoekenning van het Filmfonds", stelt De Jong. "En er zit ook een auteursrechtelijke kant aan; ik heb veel aan het script gedaan."

Ruven, die met zijn partner Marian Batavier ook verantwoordelijk is voor het scenario van de film, bestrijdt dat laatste. "Wij hebben niets, maar dan ook helemaal niets gebruikt van wat Ate soms voorstelde voor het script."

'Ik wil een fatsoenlijke vergoeding voor mijn werk'

In gesprek met NU.nl laat De Jong weten dat hij de zaak het liefst zonder een rechter oplost. "Ik heb nooit ruzie gehad met Paul, maar ik heb wel zeventien, achttien maanden aan deze film gewerkt en daar wil ik een fatsoenlijke vergoeding voor. Die heb ik tot nu toe niet gekregen, en het gaat me te ver om te zeggen: laat dan maar zitten."

Volgens de regisseur was er voornamelijk discussie over hoe historische gebeurtenissen in de film weergegeven zouden moeten worden. "Ik ben zelf ook geen heilige en soms pas je dingen wat aan om dramatische redenen, maar er zit nu wel heel veel in dat historisch onjuist is en ik vind dat je daar bij deze film heel voorzichtig mee moet zijn. Het is een gevoelig onderwerp."

Wel heeft De Jong alle vertrouwen in Ben Sombogaart. "Ik vind Ben een hele goede regisseur. Uiteindelijk hoop ik dat dit gewoon een goede film wordt."

In de zaterdageditie van Het Parool verschijnt een uitgebreid interview met de 66-jarige De Jong.