De hitserie Weeds, die oorspronkelijk tussen 2005 en 2012 liep, krijgt een vervolg. Actrice Marie-Louise Parker speelt opnieuw de hoofdrol. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De nieuwe serie gaat zich tien jaar na het verhaal van de oorspronkelijke reeks afspelen, in een tijdperk waarin marihuana in verschillende Amerikaanse staten is gelegaliseerd. Het vervolg wordt opnieuw geproduceerd door Starz, die ook achter de oorspronkelijke reeks zat.

De komische serie Weeds, over een weduwe die wiet verkoopt om haar gezin te onderhouden, werd in totaal voor twintig Primetime Emmy's genomineerd. Twee daarvan werden er verzilverd. De reeks kreeg daarnaast tien Golden Globe nominaties. Eén daarvan werd verzilverd: Parker werd in 2006 uitgeroepen tot beste actrice.

Tot nu toe zijn er acht seizoen van Weeds verschenen. In Nederland is de serie via Netflix te bekijken.