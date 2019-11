BH90210, het vervolg op de hitserie Beverly Hills 90210, krijgt geen nieuw seizoen, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De castleden van de soapserie lieten eerder weten op een nieuw seizoen te hopen. Zender FOX maakt nu bekend het bij een seizoen te willen houden. De cast en crew worden door de zender bedankt voor hun toewijding.

De kijkcijfers van BH90210 liepen al snel terug in de Verenigde Staten. In Nederland keken 173.000 mensen naar de eerste aflevering, waarmee de show buiten de top 25 van best bekeken programma's bleef.

De FOX-serie werd gemaakt met de acteurs (Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling en Shannen Doherty) die in de jaren negentig ook in Beverly Hills 90210 speelden. Er zaten wel nieuwe verhaallijnen in de zes afleveringen van de nieuwe reeks.