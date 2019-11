Courtney B. Vance gaat de vader van Aretha Franklin spelen in de serie Genius: Aretha van National Geographic. De acteur, die in 2016 een Emmy won voor zijn rol als Johnnie Cochran in de serie The People V. O.J. Simpson: American Crime Story, is vanaf de lente van 2020 in de rol te zien, meldt Deadline donderdag.

"Het is een eer om toe te treden tot het team van Genius: Aretha en om het magnifieke verhaal van de 'Queen of Soul' tot leven te brengen", zegt de 59-jarige acteur. "Aretha Franklin was een geweldige vrouw die ik en mijn vrouw (Angela Bassett, die werd genomineerd voor een Oscar voor haar rol als Tina Turner in What's Love Got To Do With It, red.) liefhadden."

Cynthia Erivo speelt de hoofdrol als de zangeres die in augustus 2018 op 76-jarige leeftijd overleed. De opnames van de serie beginnen in december. De serie zal te zien zijn in 172 landen en in 43 talen.

Eerder stonden op de zender National Geographic de levens van Albert Einstein en Pablo Picasso centraal. De rol van Picasso werd vertolkt door Antonio Banderas.

De carrière van Vance begon in de jaren tachtig. Hij speelde onder andere rollen in de films Hamburger Hill, The Hunt for Red October en Terminator Genisys.