Er zijn in het afgelopen televisieseizoen nog nooit zo veel lhbti-personages te zien geweest in Amerikaanse series. Uit het jaarlijkse Where we are on TV-onderzoek van de lhbti-mediaorganisatie GLAAD blijkt dat 10,2 procent van alle 879 vaste personages niet-heteroseksueel is.

Dat is een toename van 1,4 procent, schrijft The Hollywood Reporter. Het is het hoogste percentage dat sinds 2005 is gemeten, het eerste jaar dat GLAAD begon met hun jaarlijkse onderzoek.

Voor het eerst in de geschiedenis van het GLAAD-mediaonderzoek zijn er overigens meer vrouwelijke lhbti-personages geteld dan mannelijke: 53 procent tegenover 47 procent. "Goed om te zien dat dit is toegenomen, aangezien lhbti-vrouwen altijd ondervertegenwoordigd zijn in de media", stelt GLAAD.

Er zijn voornamelijk meer lesbische personages te zien in series, zij omvatten 33 procent van alle lhbti-personages. Een lichtend voorbeeld hiervan is Batwoman, die in de nieuwe serie op de Amerikaanse zender The CW lesbisch is.

Biseksuele personages zijn in het afgelopen televisieseizoen juist minder te zien geweest. Een kwart van de lhbti-karakters is biseksueel, 4 procent minder dan in het jaar daarvoor. 38 procent van de lhbti-personages is homoseksueel.

Meer vrouwen hebben grote rol in serie

Van al deze personages is 22 procent Afro-Amerikaans, 13 procent Latijns-Amerikaans en 8 procent Aziatisch. Ook deze percentages zijn even hoog of hoger dan tot dusver is gemeten.

Ook is geteld hoeveel vrouwen grote rollen in Amerikaanse televisieseries spelen, wat uitkwam op 46 procent. Ook dit is een nieuw record.