Imanuelle Grives is vrijdag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 6.000 euro eveneens voorwaardelijk, voor het bezit van en de handel in drugs. De Nederlandse actrice werd in juli van dit jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland.

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van vervaagd normbesef bij Grives. Een werkstraf, die haar advocaat voorstelde, was dan ook niet afdoende volgens de rechter.

Grives heeft volgens de rechtbank geen rekening gehouden met "het gevaar van drugs, de overlast voor de maatschappij en het feit dat er in het verleden doden zijn gevallen".

Toen de actrice in juli werd aangehouden op het festivalterrein, had ze onder meer 10 gram cocaïne, vijf xtc-pillen en 15 gram MDMA op zak.

Toen het appartement waar de actrice en twee vriendinnen in verbleven werd doorzocht, trof de politie een grote hoeveelheid drugs aan. Het ging om bijna tachtig xtc-pillen, iets meer dan 11 gram cocaïne en andere drugs als ketamine en GHB.

Onduidelijk of Grives de cel in moet

Of Grives daadwerkelijk de cel in moet, is de vraag. In België mogen celstraffen van onder de drie jaar ook onder elektronisch toezicht uitgezeten worden.

Minus de tijd dat Grives in voorarrest zat, blijft er nog tien maanden cel over. De vraag is alleen of dit ook voor mensen van buiten België geldt.

Grives kan nog een verzoek indienen om haar straf uit te zitten in Nederland. Haar straf moet dan wel onherroepelijk zijn.

Na de zitting werd ze opgewacht door de Nederlandse en Belgische media, maar liep ze snel door zonder een reactie te geven op het vonnis.

Actrice zegt professionele hulp te hebben gezocht

Grives verklaarde haar handelen in eerste instantie als voorbereiding op een filmrol waarin ze de vriendin van een drugshandelaar zou spelen.

Haar advocaat zei dat het gedrag van Grives het gevolg was van de sociale druk waar zij als bekende persoon mee te maken had. Ze zou drugs en alcohol gebruiken en totaal niet hebben doorgehad waar ze mee bezig was.

Grives zegt professionele hulp te hebben gezocht.

Het Belgische openbaar ministerie nam de zaak zeer serieus en eiste een celstraf van twee jaar en 8.000 euro boete.