Ronald Emmerich denkt niet dat buitenaardse wezen zich aangetrokken voelen tot onze aarde. De Independence Day-regisseur zegt in een interview in NRC dat ze rechtsomkeert zouden maken.

"Buitenaardse wezentjes zijn volgens mij een uitstekende inspiratiebron. Maar als ze écht bestaan en ze bereiken ooit de aarde en zien wat een zootje wij ervan maken, dan weten ze niet hoe snel ze weer weg moeten komen", aldus Emmerich, die dankzij zijn kaskraker uit 1996 nog steeds vragen over aliens krijgt.

In Independence Day wordt de wereld geconfronteerd met een buitenaardse oorlogsmacht die de mensheid wil onderwerpen. Ook in zijn andere films, zoals Godzilla, The Day after Tomorrow en het vervolg op Independence Day, staan de mensheid en haar gevecht om het eigen voortbestaan centraal.

'Nooit de schuld van soldaten'

Op dit moment is Emmerichs nieuwe film Midway in de bioscoop te zien. Dit keer zonder wereldondergang, maar wel met scènes uit de Tweede Wereldoorlog: "Oorlog is nooit de schuld van de soldaten, maar altijd van de politici die die soldaten aansturen", aldus de 63-jarige regisseur.

De volgende film van de Duitse filmmaker wordt wel weer "typisch Emmerich", vertelt hij aan de krant: "De maan dreigt door een botsing met een meteoriet op de aarde te vallen. Dat soort films komt voortdurend op mijn pad zonder dat ik er moeite voor hoef te doen."