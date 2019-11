Netflix-CEO Reed Hastings denkt veel te kunnen leren van Disney+, de nieuwe concurrent op het gebied van streamingplatforms. Hastings was tijdens de DealBook Conference van The New York Times vol lof over het bedrijf dat op 12 november zijn streamingdienst officieel start.

"Disney is een fantastisch bedrijf, we bewonderen hen", stelt hij. "Het is een goede concurrent." Hij vergelijkt de verschillende streamingdiensten en stelt dat Disney+ daarvan de belangrijkste concurrent is. "Disney is het bedrijf waarvan we het meest kunnen leren."

Hastings zegt zich geen zorgen te maken over de komst van Disney+ en benadrukt dat Netflix nooit de enige op de streamingmarkt geweest is en noemt YouTube, Hulu en Amazon Prime Video als voorbeelden. "We hebben altijd al concurrentie gehad. Iedereen heeft nu door dat dit soort platforms op het internet echt werken, dus nu beginnen alle grote bedrijven hun eigen dienst."

Naast de start van Disney+ verscheen op 1 november ook Apple TV+, de streamingdienst van Apple. In 2020 brengt WarnerMedia het platform HBO Max op de markt, terwijl NBCUniversal met Peacock komt.