Acteur William Wintersole, die onder meer twintig jaar lang in de soapserie The Young and the Restless speelde, is dinsdagnacht op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn dochter woensdag bekend op Facebook, meldt onder meer People.

De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles. Wintersole, in 1931 geboren in Portsmouth (Ohio), vertolkte van 1986 tot 2011 meer dan twintig jaar de rol van Mitchell Sherman in The Young and the Restless .

In het begin van de tachtiger jaren speelde hij Mr. Ballintine in General Hospital. Ook maakte hij zijn opwachting in tv-shows als Star Trek, Little House on the Prairie, I Dream of Jeannie, Kojak, Quincy, Bonanza en The Fugitive.