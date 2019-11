Er komt een vervolg op Famke Louise, de documentaire. Het vervolg op de vierdelige documentaire uit 2018 is in de maak, vertelt de zangeres Famke Louise woensdag in Beau.

"Ik ben er nog mee bezig", laat de zangeres weten. "Ik weet niet wanneer de docu gaat uitkomen. Je gaat een groot contrast zien met het eerste deel."

In het eerste vierdelige reeks van Famke Louise, de documentaire is veel aandacht voor de negatieve reacties die de nu 20-jarige zangeres ontving via sociale media em tijdens optredens. Ze vertelt dat die negatieve berichten en de "haters" haar hebben geholpen met haar carrière. "Het is niet goed", aldus de zangeres over de negatieve reacties. "Maar het is wel goed voor mij. Die negatieve aandacht heeft er wel voor gezorgd dat ik hier nu in de studio bij Beau zit. Aan het einde van de dag praten mensen wel over mij en dat helpt mij verder in mijn carrière. Dus daarvoor wil ik de haters eigenlijk bedanken."

"Ik ben altijd blijven staan", vertelt de zangeres over de keren dat ze tijdens optredens bekogeld werd met bier. "Het enige wat ik denk is heerlijk, kom maar, dat komt morgen lekker in het nieuws. Het is niet prettig, maar er gooit maar één iemand een biertje. Er zijn ook heel veel mensen die wel speciaal voor mij komen. Als je door één gegooid biertje het podium afloopt vind ik dat wel een beetje wack."

"Na deze docu is vrijwel alles veranderd in positiviteit voor mij", volgens de zangeres. "Ik had helemaal niet verwacht er positieve reacties zouden komen van de mensen. Mensen hebben gezien: dit meisje werkt echt hard en de manier waarop mensen haar behandelen is niet cool."

De eerste reeks van Famke Louise, de documentaire is te zien via Videoland.