De in 1955 overleden James Dean is binnenkort weer in de bioscoop te zien. Middels nieuwe technologie verschijnt de acteur in de film Finding Jack, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

Finding Jack is een actie-drama dat zich afspeelt ten tijde van de Vietnamoorlog. Dean zal het personage Rogan spelen, een van de twee hoofdrollen in de film.

In de film, die gebaseerd is op de gelijknamige roman van Gareth Crocker, staan de tienduizend militaire honden centraal, die na het einde van de desbetreffende oorlog werden achtergelaten.

Middels de technologie cgi (computer-generated imagery) worden oude beelden van Dean gebruikt om het personage te vertolken. De stem van Dean zal door een stemmenacteur worden ingesproken. De nabestaanden van de beroemde acteur hebben hun zegen gegeven aan het filmproject.

Anton Ernst en Tati Golykh nemen de regie voor hun rekening. De opnames gaan op 17 november van start en de film moet op 11 november in 2020 wereldwijd in de bioscopen verschijnen. Op die dag viert men in Amerika Veteranendag.

Volgens Mark Roesler, directeur van CMG Worldwide, luidt de film een nieuw tijdperk in waarin dode acteurs op het witte doek kunnen terugkeren. CMG Worldwide beheert ook het nalatenschap van ontvallen acteurs als Burt Reynolds, Christopher Reeve en Ingrid Bergman.