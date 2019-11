Hoewel Emilia Clarke de hoofdrol speelt in een film die Last Christmas heet, had ze zelf nooit het gevoel dat ze een kerstfilm aan het maken was.

"Het klopt dat Kate (het hoofdpersonage, red.) in een kerstwinkel werkt en dat het verhaal zich rond Kerst afspeelt, maar de Kerstman komt nooit voorbij in de film", vertelt Clarke, die bekend werd dankzij haar rol in Game of Thrones, aan NU.nl.

"Je ziet ook geen slee of rendieren", aldus de 33-jarige actrice. "Voor mij gaat deze film over een jonge vrouw die een moeilijke periode in haar leven doormaakt."

Clarke heeft dan ook nooit het idee gehad dat ze zou moeten concurreren met andere bekende kerstfilms. "Het is geen moment bij me opgekomen dat we bijvoorbeeld Love Actually zouden moeten verslaan." Volgens de actrice is dat namelijk "absoluut" onmogelijk.

Regisseur Paul Feig, die films als Bridesmaids en Ghostbusters op zijn naam heeft staan, vertelt dat het verhaal zich in eerste instantie niet eens in de winter afspeelde. "Toen Emma (Thompson, red.) aan het script begon, speelde het zich af in de zomer. Maar we begonnen rond Kerst met de opnames in Londen, en toen vond ik de winterse taferelen daar te mooi om niet te gebruiken."

'Film is ode aan George Michael'

Zoals de naam van de film al doet vermoeden, wordt de muziek van de in 2016 overleden George Michael gebruikt in Last Christmas. "Ik was altijd al fan en Freedom was mijn favoriete nummer, maar door de film ben ik zijn muziek nog veel meer gaan waarderen", aldus Feig.

In totaal werden vijftien van Michaels nummers gebruikt, meer dan in eerste instantie de bedoeling was. "Soms zag ik meteen voor me dat een bepaald nummer bij een bepaalde scène hoorde, maar andere kwamen pas later bij de postproductie."

Feig ziet de film als een ode aan de Britse zanger, die drie jaar geleden op Eerste Kerstdag overleed en 53 jaar oud werd. "Hij was erbij betrokken, toen Emma acht jaar geleden aan het script begon. Zij en George waren bevriend en hij vond het geweldig dat zijn muziek werd gebruikt."

Last Christmas draait vanaf donderdag in de bioscopen. Thompson schreef niet alleen het script, maar speelt ook de moeder van Clarke in de film. De mannelijke hoofdrol wordt vertolkt door Henry Golding, bekend van Crazy Rich Asians.