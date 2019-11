Dan Reed, de regisseur van de documentaire Leaving Neverland over Michael Jackson, werkt aan een documentaire over antibiotica, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

Volgens Reed zal Superbug de kijker ertoe aanzetten eens goed na te denken over zijn of haar medicijngebruik, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite.

Verder zal de documentaire eerder aanvoelen als een verhaalvertelling, ondersteund door CGI en specifiek gecomponeerde filmmuziek.

Daarnaast zal Superbug uit zogeheten scripted scenes bestaan, die de verhaalvertelling moeten ondersteunen. Er wordt verwacht dat bekende acteurs rollen voor hun rekening zullen nemen, maar namen worden nog niet genoemd.

HBO en BBC Two hebben al laten weten de ongeveer twee uur durende documentaire te willen uitzenden. Wanneer de opnames van start gaan en wanneer de productie te zien is, is nog niet bekend.