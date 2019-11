Catherine Deneuve is in de nacht van dinsdag op woensdag overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs. De Franse krant Le Parisien meldt dat de actrice, die in de Franse hoofdstad bezig was met filmopnames, in "een ernstige toestand" verkeerde.

De Franse nieuwszender BFM TV had contact met het management van de 76-jarige Française. In een verklaring laat het management weten dat de actrice oververmoeid is door haar overvolle agenda. De actrice zit momenteel midden in de opnames van De son vivant, een film van Emmanuelle Bercot.

Deneuve brak in de jaren zestig door en ontpopte zich tot een icoon van de Franse en internationale filmwereld. Zo verscheen ze in 1965 in de film Repulsion van Roman Polanski.

Deneuve speelde enkele van haar bekendste rollen in de films Le Dernier Métro (1980), Indochine (1992), Dancer in the Dark (2000) en 8 femmes (2001). Onlangs verscheen nog de film Fête de famille waarin de actrice een hoofdrol vertolkt.