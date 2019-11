Colin Farrell is met Warner Bros in gesprek over een rol in de nieuwe Batman-film. Deadline meldt dinsdag dat de Ierse acteur in aanmerking komt voor de rol van de Penguin.

Dinsdag werd ook gemeld dat Andy Serkis, bekend van onder meer zijn rol als Gollem in de Lord of the Rings-reeks, is benaderd om de rol van butler Alfred Pennyworth te spelen in de nieuwe film van Matt Reeves.

Robert Pattinson is gecast voor de hoofdrol als Batman. Verder is al bekend dat Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (the Riddler) en Jeffrey Wright (commissaris James Gordon) in de film te zien zullen zijn.

De Penguin is een van de beroemdste schurken uit het Batman-universum. De gangster kreeg zijn bijnaam door zijn kleine, stevige uiterlijk en het feit dat hij vrijwel altijd een smoking droeg. Hierdoor had Oswald Cobblepot, zoals hij officieel heet, veel weg van een pinguïn.

Tv-serie maakte van Penguin een van populairste personages

In de oorspronkelijke strips had de Penguin geen heel grote rol. In de jaren zestig werd het personage echter zeer populair dankzij de vertolking van acteur Burgess Meredith in de televisieserie. Sindsdien werd de schurk vertolkt door onder anderen Danny De Vito (Batman Returns ,1992) en Robin Lord Taylor (in de serie Gotham).

Het script voor de film is geschreven door Reeves, die ook de regie op zich neemt. Reeves is bekend van Cloverfield en Planet of the Apes.

De opnames voor de film beginnen eind 2019. De voorlopige releasedatum is vastgesteld op 25 juni 2021.