Het ziet er naar uit dat de nieuwe Batman-film een absolute sterrencast tot zijn beschikking zal hebben. Deadline meldt dinsdag dat de Ierse acteur Colin Farrell in gesprek is met Warner Bros over de invulling van de rol van de Penguin.

Dinsdag werd ook bekend dat Andy Serkis, onder meer bekend van zijn rol als Gollem in de Lord of the Rings-reeks, is benaderd om de rol van butler Alfred Pennyworth te spelen in de nieuwe film van Matt Reeves.

Eerder werd al bekend dat Robert Pattinson de hoofdrol van Bruce Wayne/Batman op zich neemt. Farrell en Serkis zouden nu worden toegevoegd aan de cast die verder bestaat uit Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (the Riddler) en Jeffrey Wright (commissaris James Gordon).

De Penguin werd eerder gespeeld door Danny DeVito in Batman Returns uit 1992. Burgess Meredith speelde het karakter in de televisieserie uit 1960. Meer recent werd de Penguin gespeeld door Robin Lord Taylor als de jonge Oswald Cobblepot in de serie Gotham.

Het script voor de film is geschreven door Reeves, die ook de regie op zich neemt. Reeves is ook bekend van Cloverfield en Planet of the Apes.

De opnames voor de film beginnen eind 2019. De voorlopige releasedatum is vastgesteld op 25 juni 2021.